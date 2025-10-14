Verona chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero La rabbia e il dolore di Meloni

I carabinieri hanno fermato il terzo occupante del casolare di Castel d'Azzano nel Veronese dove questa mattina si è verificata l'esplosione in cui sono morti tre carabinieri. Si tratta di Franco Ramponi, 65enne, allontanatosi dopo l'esplosione, che è stato rintracciato dai militari del Nucleo Investigativo in una campagna di sua proprietà ed è stato fermato, senza opporre resistenza. Gli altri due fermati sono un fratello e una sorella sessantenni. Tutti e tre abitavano nel casolare che sarebbe dovuto essere sgomberato. Non volevano lasciare l'edificio e così, secondo le prime ricostruzioni, lo hanno "imbottito" di bombole di gas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Verona, chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero. La rabbia e il dolore di Meloni

