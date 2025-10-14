Verde pubblico 136 nuovi alberi al parco Lenci di Antignano

Al Parco Lenci di Antignano si arricchisce di 136 nuovi alberi nell'ambito del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Oggi, martedì 14 ottobre, in via Puini si è tenuta la prima parte di questa importante iniziativa per il quartiere alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

