Venturini Ceo di iGuzzini | Promuoviamo la cultura della buona luce

“Siamo molto contenti e orgogliosi di partecipare al 69° Congresso Nazionale degli Ingegneri, perché iGuzzini da sempre promuove la cultura della buona luce, che è molto più dell’illuminare uno spazio in modo asettico”. Lo ha dichiarato Cristiano Venturini, CEO di iGuzzini, a margine dei lavori del congresso in corso ad Ancona. “È fondamentale – ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venturini, Ceo di iGuzzini: “Promuoviamo la cultura della buona luce”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Venerdì 19 settembre una serata che accende di luci la nuova Scalinata del Passetto! Si comincia con il convegno "Nuove visioni per la rigenerazione e lo sviluppo delle aree urbane e costiere", promosso e organizzato da iGuzzini alle 17 nella Sala Polveri - facebook.com Vai su Facebook

Venturini, Ceo di iGuzzini: “Promuoviamo la cultura della buona luce” - “Siamo molto contenti e orgogliosi di partecipare al 69° Congresso Nazionale degli Ingegneri, perché iGuzzini da sempre promuove la cultura della buona luce, che è molto più dell’illuminare uno spazio ... Scrive pianetagenoa1893.net

iGuzzini acquista la Sistemalux e punta sempre più forte sul Nord America. Il focus del Ceo Venturini - iGuzzini illuminazione, leader internazionale nel settore dell’illuminazione architetturale e parte del Gruppo Fagerhult, ha annunciato l’acquisizione del restante 30% delle azioni di ... Come scrive corriereadriatico.it

Luce, iGuzzini si rafforza in Medio Oriente - «La mia filosofia è che nei momenti di difficoltà bisogna investire e, fortunatamente, la proprietà ci supporta su questa linea». msn.com scrive