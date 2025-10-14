Ventura | Nel 2018 rimasi l'unico colpevole ma io e Mancini abbiamo ottenuto lo stesso risultato
Ventura ricorda l'eliminazione della sua Italia ai playoff contro la Svezia ma sottolinea la disparità di trattamento che c'è stata con Mancini: "Con lui hanno parlato di responsabilità di gruppo, la valutazione era soft". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ventura: “Nel 2018 rimasi l’unico colpevole, ma io e Mancini abbiamo ottenuto lo stesso risultato” - Ventura ricorda l'eliminazione della sua Italia ai playoff contro la Svezia ma sottolinea la disparità di trattamento che c'è stata con Mancini: "Con ... Si legge su fanpage.it
Ventura torna in tv e snobba Israele: "Ma se hanno preso 5 gol...". Poi torna a parlare di Italia-Svezia - Israele: "Nel 2017 rimasi solo come unico responsabile, quattro anni dopo valutazioni diverse con Mancini... Lo riporta msn.com
Mondiali 2018, Italia fuori. Mancini: «Ventura non ha tutte le colpe» - «Quando cose vanno male, l’unico colpevole è allenatore, ma nel calcio succedono cose impensabili. Lo riporta corriere.it