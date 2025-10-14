Venezuela Machado contro Maduro | Lascerà potere con o senza negoziati
(Adnkronos) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ''lascerà il potere con o senza negoziati''. Ne è convinta la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la pace, che in una intervista all'Afp spiega che Maduro potrebbe ottenere garanzie per se stesso se lasciasse il potere pacificamente. "Maduro ha attualmente l'opportunità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
