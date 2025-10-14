Venezuela crolla una miniera d' oro | almeno 14 morti
Almeno 14 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro a El Callao, nello stato sudorientale venezuelano di Bolivar flagellato da piogge torrenziali. I decessi si sono verificati in tre diversi pozzi della miniera 'Cuatro esquinas de caratal', situata a circa 850 chilometri a sudest della capitale Caracas. Le inondazioni hanno causato il crollo delle miniere verticali, note come burroni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
