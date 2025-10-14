venezia incendio su barcone nel canal grande

Un barcone da carico ha preso fuoco sul Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto, a Venezia. L’incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, ma una densa colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione di passanti e turisti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

