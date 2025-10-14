Venezia incendio su barcone nel Canal Grande
Un barcone da carico ha preso fuoco sul Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto, a Venezia. L’incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, ma una densa colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione di passanti e turisti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
#VENEZIA • Subito spento l'incendio a San Silvestro! I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente arginando le fiamme divampate su un motopontone ormeggiato nelle vicinanze dell'imbarcadero. Per consentire l'operazione la fermata Actv è stata tempo Vai su X
Barcone prende fuoco in Canal Grande a Venezia - Un barcone da carico ha preso fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto. Segnala ansa.it
Incendio in una barca elettrica sul Canal Grande, il rogo innescato dal motore della gru: sospesa la fermata di San Silvestro - Incendio a circa 200 metri da palazzo Balbi, attimi di paura in Canal Grande. Da msn.com
Attimi di paura a Venezia: barca elettrica in fiamme, densa nube di fumo invade il Canal Grande - Incendio su una barca elettrica a Venezia: motore della gru in fiamme, sospesa la fermata Actv di San Silvestro. Segnala nordest24.it