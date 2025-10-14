Veneto Women 2025 Longo Borghini rinnova la sfida con Reusser L’azzurra vuole chiudere con un successo

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione è ormai agli sgoccioli, sono in programma gli ultimi appuntamenti. C’è ancora l’occasione per provare a riscattare, almeno in parte, un’annata al di sotto delle aspettative oppure l’opportunità per chiudere in bellezza con l’ennesimo successo. Si corre domani la prima edizione della Veneto Women 2025. La corsa in linea rappresenta una piacevole novità del calendario internazionale di quest’anno. Si parte da Vicenza e si arriva a Verona dopo aver percorso 115,9 chilometri. Al via settantacinque atlete per un totale di dodici squadre, cinque delle quali appartenenti al circuito World Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

veneto women 2025 longo borghini rinnova la sfida con reusser l8217azzurra vuole chiudere con un successo

© Oasport.it - Veneto Women 2025, Longo Borghini rinnova la sfida con Reusser. L’azzurra vuole chiudere con un successo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giro d'Italia Women 2025 in Veneto, salite e sprint tra Pianezze e Monselice - Primo appuntamento mercoledì 9 luglio, con la frazione che parte da Castello Tesino, in Trentino, e approderà nel ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Giro Women, impresa Longo Borghini. Sul Monte Nerone stacca Reusser e si prende la maglia rosa - Canta Elisa, il secondo Giro Women è nelle tue mani, e domani ti aspetta la pista dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola per il trionfo- Lo riporta gazzetta.it

veneto women 2025 longoTRE VALLI WOMEN. LONGO BORGHINI: «LA MIA RIVINCITA DOPO LA DELUSIONE DEGLI EUROPEI» - Lorenzo Fortunato, re degli scalatori al Giro d'Italia 2025, ha firmato un nuovo accordo biennale con il Team XDS Astana per le stagioni 2026 e 2027. Lo riporta tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Women 2025 Longo