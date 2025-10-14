Veneto Women 2025 Longo Borghini rinnova la sfida con Reusser L’azzurra vuole chiudere con un successo

La stagione è ormai agli sgoccioli, sono in programma gli ultimi appuntamenti. C’è ancora l’occasione per provare a riscattare, almeno in parte, un’annata al di sotto delle aspettative oppure l’opportunità per chiudere in bellezza con l’ennesimo successo. Si corre domani la prima edizione della Veneto Women 2025. La corsa in linea rappresenta una piacevole novità del calendario internazionale di quest’anno. Si parte da Vicenza e si arriva a Verona dopo aver percorso 115,9 chilometri. Al via settantacinque atlete per un totale di dodici squadre, cinque delle quali appartenenti al circuito World Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Veneto Women 2025, Longo Borghini rinnova la sfida con Reusser. L’azzurra vuole chiudere con un successo

15/10/2025 Veneto Women Vicenza – Verona (116.2 km) | ITALY Start: 9:30 – Finish: 12:30 CET LINE UP: Elisa Longo Borghini, Alena Amialiusik, Sofia Bertizzolo, Brodie Chapman, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi, Silvia Persico. #UAETeamADQ #WeRi

Mercoledì ultimo appuntamento di una annata davvero non male per Elisa Longo Borghini; c'è la Veneto Women, inedito Giro del Veneto al femminile; si arriva a Verona con due passaggi sulla salita delle Torricelle da affrontare.

