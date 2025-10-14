Veneto sindaco eletto per pochi voti andati al suo cane | il Tar convalida

14 ott 2025

Al centro della contestazione, tre schede elettorali in cui, anziché il nome del candidato, compariva la scritta "Thor", nome del cane di Mantovan. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

veneto sindaco eletto per pochi voti andati al suo cane il tar convalida

Veneto, sindaco eletto per pochi voti andati al suo cane: il Tar convalida

veneto sindaco eletto pochiIl sindaco Mario Mantovan eletto per pochi voti alcuni andati al suo cane, il Tar convalida. Il caso in Veneto - Le elezioni amministrative a Porto Viro, nel Rodigino, sono state segnate da una curiosità: tre schede con la scritta "Thor" - Da msn.com

