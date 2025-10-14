Veneto sindaco eletto per pochi voti andati al suo cane | il Tar convalida
Al centro della contestazione, tre schede elettorali in cui, anziché il nome del candidato, compariva la scritta "Thor", nome del cane di Mantovan. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Veneto, sindaco eletto per pochi voti alcuni andati al suo cane: il Tar convalida #rovigo #14ottobre - X Vai su X
Accolto da sindaco e presidente del Veneto. Presente all'appuntamento anche il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani ? - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco Mario Mantovan eletto per pochi voti alcuni andati al suo cane, il Tar convalida. Il caso in Veneto - Le elezioni amministrative a Porto Viro, nel Rodigino, sono state segnate da una curiosità: tre schede con la scritta "Thor" - Da msn.com
Veneto, sindaco eletto per pochi voti alcuni andati al suo cane: il Tar convalida - Un dettaglio fuori dall'ordinario ha segnato le elezioni amministrative a Porto Viro, nel Rodigino: tre schede con la scritta "Thor" - Come scrive msn.com
Sindaco eletto per 7 voti ma su 3 schede c'era scritto il nome del suo cane Thor. I giudici: «Voti validi, identificavano il candidato» - Il Tar boccia il ricorso dell'opposizione: «L'animale lo ha accompagnato in campagna elettorale» ... Secondo msn.com