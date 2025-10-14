Ha denunciato alle forze dell’ordine le minacce social ricevute e ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram, per dire a chiunque si trovasse in una situazione del genere di fare lo stesso. Di non avere paura, di chiedere aiuto e denunciare. “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita”: queste le parole ricevute da Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga. Le ha postate lei stessa, con coraggio, sulla sua pagina Instagram: “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata perché vabbè, c’è il nome di mia mamma… Non fatevi intimidire da certa feccia umana”: Jolanda Renga pubblica sui social le minacce ricevute