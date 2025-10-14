Venerdì di sciopero generale | possibili disagi nella raccolta rifiuti

Venerdì 17 ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti in tutto il territorio dei tredici comuni serviti da Alea Ambiente. “La possibile interruzione è dovuta allo sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Sciopero nazionale del servizio rifiuti, venerdì 17 ottobre le comunicazioni di Geofor Geofor informa la cittadinanza che, per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero di venerdì 3 ottobre è stato dichiarato ILLEGITTIMO. Un appello al buonsenso. - X Vai su X

Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati - Il Garante ha dichiarato illegittimo lo sciopero del 3 ottobre per mancato preavviso. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Roma, sciopero generale 22 settembre per Gaza: stop a treni e metro, possibili interruzioni nelle scuole - Filt Cgil prevede per venerdì 19 quattro ore di stop per Gaza «di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, della logistica e ... Si legge su roma.corriere.it

Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi ... - I sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per lunedì 22 settembre che coinvolgerà il trasporto locale, il personale delle ferrovie e della logistica, i ... Da repubblica.it