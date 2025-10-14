Venerdì 17 ottobre sciopero dei lavoratori della raccolta rifiuti | Sicurezza e giusto contratto

Venerdì 17 ottobre è stato proclamato lo sciopero nazionale degli addetti alla raccolta rifiuti e dei lavoratori dell'igiene ambientale. L'astensione dal lavoro è indetta da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel."Dopo mesi di trattative senza esito positivo - sottolinea Giulia Pasquali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Venerdì 17 ottobre, alle 18:30, a Milano, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, venite ad ascoltare la presentazione di AVILA di Teresa Radice e Stefano Turconi! A seguire dediche per chiunque ne vorrà. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, 7 ottobre 2025. Cittadini aggrediti, derubati e mandati al Pronto Soccorso, lancio di bombe carta e fumogeni contro la Polizia, uova e bottiglie in testa ai passanti, due teppisti rossi arrestati e un agente ferito alle gambe da una pietra. Ma loro sono i “bu - X Vai su X

Sciopero nazionale Rieco: possibili disagi nella raccolta rifiuti venerdì 17 ottobre - CERVETERI – Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Cerveteri nella giornata di venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e ... Riporta civonline.it

Venezi, sciopero il 17 ottobre a La Fenice e salta la prima di Wozzeck. Brugnaro: «Non ha l'esperienza di una 70enne ma dà speranza al teatro» - Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina di Beatrice ... Scrive ilgazzettino.it

Sciopero alla Fenice il 17 ottobre contro Beatrice Venezi: perché la direttrice d'orchestra viene attaccata - “L’astensione dal lavoro è un diritto”, dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. tg.la7.it scrive