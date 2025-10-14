Venditti ai giudici | Ho la vita rovinata mai preso un euro Le indagini

“Ho la vita rovinata, non ho preso un euro fuori dal mio stipendio”. È quanto avrebbe dichiarato Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Brescia, davanti ai giudici del Tribunale di Riesame nell'udienza di questa mattina. Nei giorni scorsi il suo difensore, Domenico Aiello, aveva fatto ricorso contro il decreto di perquisizione, eseguito lo scorso 26 settembre, nell'ambito dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Secondo l'accusa, nel 2017 l'ex pm avrebbe incassato una somma di denaro dai genitori del ragazzo, che non sono indagati, per l'archiviazione del fascicolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venditti ai giudici: "Ho la vita rovinata, mai preso un euro". Le indagini

