Venditti ai giudici | Ho la vita rovinata mai preso un euro Le indagini

Iltempo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho la vita rovinata, non ho preso un euro fuori dal mio stipendio”. È quanto avrebbe dichiarato Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Brescia, davanti ai giudici del Tribunale di Riesame nell'udienza di questa mattina. Nei giorni scorsi il suo difensore, Domenico Aiello, aveva fatto ricorso contro il decreto di perquisizione, eseguito lo scorso 26 settembre, nell'ambito dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Secondo l'accusa, nel 2017 l'ex pm avrebbe incassato una somma di denaro dai genitori del ragazzo, che non sono indagati, per l'archiviazione del fascicolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

venditti ai giudici ho la vita rovinata mai preso un euro le indagini

© Iltempo.it - Venditti ai giudici: "Ho la vita rovinata, mai preso un euro". Le indagini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

venditti giudici ho vitaGarlasco, Venditti ai giudici: "Ho la vita rovinata, mai preso un euro". Le indagini - “Ho la vita rovinata, non ho preso un euro fuori dal mio stipendio”. Scrive iltempo.it

venditti giudici ho vitaGarlasco, in aula l’ex pm Venditti accusato di corruzione: “Mai preso un euro al di fuori dello stipendio” - Nell'udienza di oggi al Tribunale del Riesame Mario Venditti, ex procuratore di Pavia accusato di corruzione, ha rilasciato dichiarazioni spontanee: "Ho ... Riporta fanpage.it

venditti giudici ho vitaL'ex pm Mario Venditti: «La mia vista è stata rovinata. Non ho mai preso soldi» - L'ex procuratore aggiunto di Pavia è accusato di corruzione ipotizzando che abbia preso soldi per l'archiviazione di Andrea Sempio. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Venditti Giudici Ho Vita