Vendita di circa 40 alloggi popolari? Il Consiglio dice sì | Ma il ricavato sarà usato per ristrutturare o costruirne di nuovi

E' stata approvata, in Consiglio comunale, con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione la delibera che rivede i criteri per le alienazioni degli alloggi pubblici Acer, al fine di ottenere risorse da destinare al reinvestimento per incrementare il patrimonio di edilizia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mariani Immobiliare propone in vendita nel Comune di Fossano in periferia fabbricato da fondi a tetto (bifamiliare), libero su 2 lati su circa 500 mq. di terreno e composto da: p. terra: alloggio con ingresso, cucina, soggiorno, servizi, magazzino e 3 cantine; - facebook.com Vai su Facebook

L’Ater in cinque anni ha venduto oltre 1.300 alloggi: “Così l’emergenza non si placherà mai” - L'approvazione del bilancio di Ater Roma, che fa emergere un buco di 120 milioni di euro e una morosità da parte degli inquilini che supera il miliardo, non è passata inovversata. Secondo romatoday.it

Alloggi Erp, approvata la vendita di 164 appartamenti: gli attuali inquilini potranno comprare l'immobile a un prezzo ridotto del 20% - Via alla vendita di 164 appartamenti di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà comunale nel complesso «San Remo» di Spinea. Segnala msn.com