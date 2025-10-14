Vendita di circa 40 alloggi popolari? Il Consiglio dice sì | Ma il ricavato sarà usato per ristrutturare o costruirne di nuovi

E' stata approvata, in Consiglio comunale, con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione la delibera che rivede i criteri per le alienazioni degli alloggi pubblici Acer, al fine di ottenere risorse da destinare al reinvestimento per incrementare il patrimonio di edilizia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Vendita Attività Commerciale Milazzo Rif. 26/25 Struttura coperta è di circa 280 mq; 2 Ampi Saloni; Ampia Cucina; Magazzino; 2 Servizi; Terrazza; Parcheggio. Clicca per maggiori informazioni http://www.toscano.it/comune-milazzo/1100464-a - facebook.com Vai su Facebook

In vendita 17 immobili per circa 3 milioni 150 mila euro Le offerte entro il 17 novembre 2025 Leggi di più ? - X Vai su X

L’Ater in cinque anni ha venduto oltre 1.300 alloggi: “Così l’emergenza non si placherà mai” - L'approvazione del bilancio di Ater Roma, che fa emergere un buco di 120 milioni di euro e una morosità da parte degli inquilini che supera il miliardo, non è passata inovversata. Da romatoday.it

Alloggi Erp, approvata la vendita di 164 appartamenti: gli attuali inquilini potranno comprare l'immobile a un prezzo ridotto del 20% - Via alla vendita di 164 appartamenti di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà comunale nel complesso «San Remo» di Spinea. Da msn.com