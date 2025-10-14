Vendemmia speciale per Terracruda con gli scolari montessoriani

Si è conclusa nei giorni scorsi ormai per quasi tutte le aziende vinicole la vendemmia, con le ultime uve, quelle a raccolta più tardiva, lasciate sui tralci per più tempo per maturare un po’ di più e arricchirsi in zuccheri. Se quella 2025 promette di essere un’ottima annata in generale, per l’azienda Terracruda è stata una vendemmia ancora più speciale: infatti negli ultimi giorni di raccolta i bambini e le bambine della scuola primaria montessoriana del paese, hanno raggiunto con le loro maestre il vigneto per vivere di persona l’esperienza della vendemmia, che l’azienda esegue completamente a mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

