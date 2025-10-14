Vela il Lauria festeggia il tricolore di Alfredo Salerno

Un tricolore nella bacheca del Roggero di Lauria. Lo ha conseguito il ventunenne Alfredo Salerno che nelle acque di Arzachena (Sardegna) ha conquistato la vittoria nel campionato italiano Open della classe velica Waszp 8.2, una barca singola molto spettacolare con foil che vola sulle onde. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

