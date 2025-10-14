"La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'e' una massa di risorse private che ha identificato il mondo agricolo come opportunità''. Lo ha detto Federico Vecchioni, presidente di BF Spa, nel suo intervento al Forum Coldiretti, in corso a Roma. 'Il binomio agricoltura-finanza non solo e' possibile, ma rappresenta una concreta opportunità di crescita per l'intero settore", ha aggiunto "Piccole e medie imprese agricole stanno evolvendo verso forme societarie più strutturate, capaci di attrarre capitale di rischio e sostenere piani di sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vecchioni (BF Spa): "Il binomio agricoltura-finanza un'opportunità di crescita per l'intero settore"