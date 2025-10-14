Vecchioni BF Spa | Il binomio agricoltura-finanza un' opportunità di crescita per l' intero settore
"La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'e' una massa di risorse private che ha identificato il mondo agricolo come opportunità''. Lo ha detto Federico Vecchioni, presidente di BF Spa, nel suo intervento al Forum Coldiretti, in corso a Roma. 'Il binomio agricoltura-finanza non solo e' possibile, ma rappresenta una concreta opportunità di crescita per l'intero settore", ha aggiunto "Piccole e medie imprese agricole stanno evolvendo verso forme societarie più strutturate, capaci di attrarre capitale di rischio e sostenere piani di sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vecchioni (BF Spa): "Il binomio agricoltura-finanza un'opportunità di crescita per l'intero settore" - "La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'e' una massa di risorse ... Come scrive iltempo.it
Agricoltura e finanza, un binomio possibile - Al Forum Coldiretti il numero uno di BF spa Federico Vecchioni ha spiegato come le piccole e medie imprese agricole si stiano evolvendo ... Si legge su msn.com
Vecchioni e Antolini acquistano quote di Bonifiche Ferraresi da De Benedetti - industriale quotato alla Borsa di Milano che controlla Bonifiche Ferraresi la più grande azienda ... Si legge su lanazione.it