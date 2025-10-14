Vasseur la pazienza Ferrari sta finendo Horner è sull’uscio

La Ferrari è incappata nell'ennesima stagione al di sotto delle aspettative. E nelle ultime settimane ha cominciato a farsi sempre più insistente la voce di un possibile avvicendamento al vertice della Scuderia. Secondo molti, l'attuale team principal Frederic Vasseur – nonostante sia fresco di rinnovo – potrebbe essere sostituito dall'ex boss della Red Bull Christian Horner. Una suggestione caldeggiata anche da La Gazzetta dello Sport, che dedica al tema un lungo approfondimento. Ferrari, ribaltone in vista? Gazzetta non esclude l'ipotesi Horner al posto di Vasseur. "Premesso che in F1 non abbia senso applicare la norma – non scritta ma sempre attuata nel calcio – di cambiare l'allenatore per incrementare le performance in campo di una squadra.

