Vannacci sbaglia tutto

Firenze, 14 ottobre 2025 – Pronostico rispettato per la Toscana che resta governata dal centrosinistra, come succede dal 1970. Non è ancora il momento dell’alternanza. È invece il giorno di Eugenio Giani che agguanta ben oltre il 50% dei consensi dopo le frizioni durate quasi un anno per l’ufficializzazione della sua ricandidatura, con le lunghe tribolazioni per trovare la quadra di quel campo larghissimo che non era proprio scontato. Passata l’euforia da vittoria, ci sarà poi da governare con una coalizione vincente alle urne, ma con distanze non banali nei singoli programmi. Se può gongolare la lista quasi civica di Giani, sotto il cui tetto ha trovato spazio la Casa riformista renziana, Avs si consola con un quasi 7% – ma aspirava a qualche punto in più – e i 5 Stelle, fino a oggi all’opposizione, che perdono per strada un paio di punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannacci sbaglia tutto

Altre letture consigliate

#IlariaSalis "salvata" dal voto dell Commissione Juri dell'#Europarlamento. Rabbia #Vannacci: "Chi sbaglia paga? Beh, sicuramente non in Europa" - X Vai su X

HuffPost Italia. . "Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo esserne gli eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze. Qualsiasi idea che avete non è mai sbagliata". L'ha detto il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci Vai su Facebook

La Lega e l’effetto Vannacci (che non c’è): “Poco da commentare, chi vota ha sempre ragione” - Nonostante l’impegno del generale che aveva lavorato a lungo sulla composizione delle liste, il risu ... Si legge su lanazione.it

Vannacci in prima linea in Toscana, ma la Lega va a fondo e crescono i malumori: Forza Italia è ancora seconda - Tajani è soddisfatto, mente il Carroccio in Regione passa da 9 consiglieri a uno ... Scrive msn.com

Post sessista di Vannacci, Tomasi: "Condanno le frasi". Lui replica: "Anche io ho imbarazzo quando patrocina gay pride" - Continua a far discutere il post di Roberto Vannacci, vicesegretario Lega ed europarlamentare, sfociato ora in un botta e risposta con il candidato a capo ... Riporta gonews.it