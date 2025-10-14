Vannacci manda in crisi la Lega in Toscana | il partito di Salvini crolla e cede il passo a Forza Italia
Il generale Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, deve rispondere del crollo della Lega nella Regione: il partito di Salvini è scivolato al 4,38%, due punti indietro rispetto a Forza Italia, riuscendo a far eleggere in Consiglio regionale un solo candidato, il vannacciano Massimiliano Simoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
