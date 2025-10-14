Vanessa Bellini chi è la nuova fiamma di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini compare in una foto con la sua nuova fiamma: Vanessa Bellini, una ballerina conosciuta già abbastanza bene dal pubblico televisivo. La giovane, infatti, è stata un’allieva nella scuola di Amici 22. I due erano stati visti insieme a Portofino, quest’estate: erano stati paparazzati mentre passeggiavano per la città e poi in un ristorante. Ad insospettire era stato uno scatto nel quale lui imboccava la giovane: un gesto molto intimo che aveva subito fatto ipotizzare che tra di loro ci potesse essere un legame più stretto di una semplice amicizia. Adesso a confermare i rumors è arrivato un post di Bellini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

