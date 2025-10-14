Vandali al cimitero spariti vasi e una statua | Un atto gravissimo
Tombe vandalizzate e oggetti sacri razziati al cimitero di Aguscello. Il raid ha scatenato rabbia e sconforto da parte dei cittadini, fortemente amareggiati per quanto successo nei giorni scorsi nella frazione. I fatti sarebbero avvenuti tra lunedì 6 e giovedì 9 ottobre. Secondo le testimonianze, i vandali sono entrati, presumibilmente in orario notturno per rubare vasi in ottone, in rame e una statua di oltre un metro. Il tutto rompendo lastre di marmo e tranciando bulloni di ferro. Nel complesso sono state sei le tombe di famiglia prese di mira dai ladri, che hanno agito in maniera indisturbata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
