Van Basten duro con de Jong | Il suo ruolo è portare la palla da dietro in avanti Ma questo non è quasi mai accaduto

Olanda, Van Basten durissimo con de Jong: «Il suo ruolo è portare la palla da dietro in avanti. È stato tutto un po’ un “calcio da postino”» Domenica scorsa l’Olanda ha ottenuto una netta vittoria per 4-0 contro la Finlandia nelle qualificazioni ai Mondiali, ma Marco van Basten non ha risparmiato critiche a uno dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Van Basten duro con de Jong: «Il suo ruolo è portare la palla da dietro in avanti. Ma questo non è quasi mai accaduto»

