Inizia oggi il rush finale di preparazione della Valsa Group verso l'esordio stagionale a Milano, dopo quattro amichevoli giocate in otto giorni nelle quali Alberto Giuliani ha sperimentato vari tipi di formazione, andando a provare anche quegli incastri di squadra che sicuramente serviranno nel corso dell'anno. A oggi intuire quale sarà la formazione titolare che partirà a Milano è un bel rebus, anche se è facile che il coach marchigiano si affidi alle sue certezze più consolidate dalla scorsa stagione: Amir Tizi-Oualou come regista, il nuovo che avanza e la scommessa sulla quale Modena punta per questa e per le prossime stagioni, Paul Buchegger come opposto per avere garanzie maggiori rispetto all'ondivago Ikhbayri, poi Davyskiba e Porro di banda, poco provati insieme in questo scorcio di amichevoli, anche per limiti di tempo e occasioni (Porro è rientrato dal Mondiale solo a inizio mese), Perry libero.

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, scatta il count down. Si cerca il sestetto base