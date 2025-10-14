Valorizzare le competenze digitali
Razzante* Stimolare le nuove generazioni ad abbracciare con slancio la cultura digitale e ad usare correttamente le tecnologie. Con questa finalità Anitec-Assinform (Confindustria) lancia la sesta edizione del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2025-2026, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di valorizzare le competenze digitali degli studenti e promuovere il dialogo tra scuola e imprese. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, punta in particolare a rafforzare la formazione digitale come leva per l’inclusione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, attraverso la collaborazione tra il sistema educativo e il mondo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
