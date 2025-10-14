Valle Camonica | Valle dei Segni Wine Trail

C’è un luogo, nel cuore della Lombardia, dove la montagna si fa racconto e ogni sentiero custodisce tracce di antiche civiltà. È la Valle Camonica, terra di incisioni rupestri, borghi medievali e vini di montagna. Ed è qui che prende vita un evento capace di unire sport, natura, cultura e sapori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

