Valerio Davide e Marco | ecco chi sono i tre carabinieri morti nell' esplosione del Veronese

Feedpress.me | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appartenevano al Nucleo Radiomobile di Padova e alla Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre (Venezia) i tre carabinieri morti nellesplosione del casolare a Castel D’Azzano (Verona). Il Brigadiere Capo Qualifica Scelta Valerio Daprà era nato a Brescia 56 anni fa, aveva una compagna e un figlio di 26 anni. Si era arruolato nel 1988 ed apparteneva al Radiomobile di Padova, assieme. 🔗 Leggi su Feedpress.me

