Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari | chi sono i tre carabinieri morti nell' esplosione del casolare

CASTEL D'AZZANO (VERONA) - Li avevano mobilitati nel cuore della notte, per andare a dare supporto ai colleghi impegnati in una perquisizione finalizzata allo sgombero. Si sapeva che in quella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari: chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare

Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello: chi erano i Carabinieri morti nell’esplosione del casolare - Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello ... Secondo fanpage.it

