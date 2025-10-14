Valentina Picello è Anna Cappelli al teatro Franco Parenti

Dopo il grande successo delle scorse stagioni, Anna Cappelli torna in scena e approda al Teatro Franco Parenti di Milano dal 28 ottobre al 9 novembre 2025, nella Sala A2A, per un ciclo di repliche che riunisce due artisti di straordinaria sensibilità: il regista argentino Claudio Tolcachir e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’11 ottobre festa di riapertura a Voltri dopo i lavori di adeguamento: alle 18.30 “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello (regia di Claudio Tolcachir, in scena Valentina Picello), alle 20.30 “Ballroom” di Chiara Frigo per la rassegna “Resistere e Creare”. Biglietto c - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Picello è "Anna Cappelli" al teatro Franco Parenti - Dopo il grande successo delle scorse stagioni, Anna Cappelli torna in scena e approda al Teatro Franco Parenti di Milano dal 28 ottobre al 9 novembre 2025, nella Sala A2A, per un ciclo di repliche che ... Da milanotoday.it

A Pesaro, per Teatroltre, "ANNA CAPPELLI" di Annibale Ruccello. Con Valentina Picello - "ANNA CAPPELLI", a Pesaro Capitale Italiana della Cultura, la importante riscoperta di una opera di Annibale Ruccello (che l'autore, morto a soli 30 anni ,nel 1986 aveva già portato in video e che era ... informazione.it scrive

A Ragazzola c’è Anna Cappelli, humor e tragedia si mischiano con Valentina Picello in scena - “Con umorismo pungente e assurdo, la pièce ci conduce attraverso i labirinti della mente di un personaggio inconsueto, pieno di contraddizioni, commovente e imbarazzante allo stesso tempo. Scrive msn.com