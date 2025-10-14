Vado a teatro! | a San Maurizio in scena Teresa la sarta che voleva ricucire il firmamento
Prosegue la nuova stagione di "Vado a teatro!", la rassegna di teatro contemporaneo organizzata dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, e in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito.Venerdì 17 ottobre, alle 21, sul palco del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
