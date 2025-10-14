Vaccino anti-Covid causa paralisi arriva la conferma Scatta il maxi risarcimento
Il Tribunale civile di Asti ha emesso una sentenza di primo grado di grande rilevanza, riconoscendo il nesso di causa tra la vaccinazione anti-Covid e un grave danno neurologico subito da una donna di 52 anni. La vicenda, portata alla luce dai legali della donna, titolare di una tabaccheria ad Alba (Cuneo), ha visto il Ministero della Salute, che in precedenza aveva respinto la domanda in sede amministrativa, condannato a riconoscere il legame e, di conseguenza, a versare un indennizzo alla parte lesa. Questo caso sottolinea la complessa dinamica legale e medica che può emergere a seguito di eventi avversi post-vaccinazione e riaccende il dibattito sulla compensazione economica per danni riconosciuti come correlati a trattamenti sanitari obbligatori o raccomandati, come la campagna vaccinale contro il Covid-19. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
