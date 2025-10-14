Vaccini anti Covid tante richieste | si attendono consegne nuove nei prossimi giorni

Arezzo, 14 ottobre 2025 – In tanti hanno deciso di vaccinarsi contro il Covid: un ottimo segnale che testimonia attenzione alla prevenzione, oltre ogni previsione. Dovendo però fare i conti con le dosi ad oggi arrivate dal Ministero e distribuito ai medici di medicina generale, ai pediatri e ai centri vaccinali delle Asl, in attesa di una nuova consegna le prenotazioni sul portale “Prenota vaccino” potrebbero subire qualche rallentamento: un problema che riguarda in particolare, al momento, i cittadini dell'Asl Toscana Centro. Il portale è aperto dall'8 ottobre e la vaccinazione nei centri vaccinali partirà il 15 ottobre, rivolta ai soggetti fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

