Oggi, 14 ottobre 2025, segnerà la fine di un’era per il mondo dell’informatica. Microsoft interromperà ufficialmente il supporto a Windows 10, il sistema operativo lanciato nel 2015 che per oltre dieci anni ha accompagnato miliardi di utenti in tutto il mondo. Non si tratta di un evento improvviso, ma di una scadenza annunciata che ora è arrivata al momento della verità. Il colosso americano chiuderà definitivamente i rubinetti degli aggiornamenti di sicurezza e del supporto tecnico, mettendo un punto fermo su un sistema che molti hanno amato per la stabilità, la familiarità e l’equilibrio tra vecchio e nuovo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Usi questa versione di Windows? Da oggi il tuo computer diventa una porta aperta per gli hacker

