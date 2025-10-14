USA dentro le chat razziste dei giovani Repubblicani | Amo Hitler Camere a gas per chi non ci vota

In una chat che univa leader locali dei Giovani repubblicani - l'organizzazione giovanile del Partito Repubblicano di Donald Trump - per mesi sono stati inviati messaggi razzisti, omofobi e violenti. Ora che Politico li ha pubblicati, alcuni di loro hanno perso gli incarichi interni al partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

«Guerre, conflitti, politiche aberranti, economie predatorie verso l’uomo e la natura, sdoganamento di idee razziste e fasciste quando non apertamente criminali, la performance come stile di vita, determinano forme di società basate su egoismo e competizione - facebook.com Vai su Facebook

USA, dentro le chat razziste dei giovani Repubblicani: “Amo Hitler”, “Camere a gas per chi non ci vota” - l'organizzazione giovanile del Partito Repubblicano di Donald Trump - Come scrive fanpage.it

Usa: frasi razziste da fumettista, giornali cancellano striscia - Centinaia di giornali e media negli Stati Uniti hanno cancellato la striscia di fumetti 'Dilbert' dopo le frasi razziste del suo autore che ha definito la comunità nera "un gruppo che pratica l'odio" ... Scrive ansa.it