Urla e sgomento durante il funerale | a uno dei portatori scivola la bara che si apre e il corpo della defunta cade a terra

Urla e sgomento durante un funerale a Presicce-Acquarica (Lecce). Il corteo funebre stava uscendo dalla chiesa quando, a uno dei quattro necrofori, è scivolata la bara: il feretro è caduto, si è aperto ed è uscito il corpo della defunta. Lo racconta Repubblica. L’incidente che ha inquietato i presenti è accaduto dopo il rito religioso, quando uno dei portatori della bara, uscendo dalla chiesa di Sant’Andrea Apostolo, ha urtato il portone con la spalla e perso il controllo. A quel punto la donna defunta, avvolta in un lenzuolo, è caduta dal feretro, che aveva il coperto non ancora chiuso. Repubblica ha raccolto le parole del sindaco Paolo Rizzo: “Non era mai accaduto un fatto del genere a mia memoria, è stato un fatto sicuramente insolito che, fortunatamente, non ha portato ad alimentare oltremodo le tensioni per un momento così doloroso e intimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

