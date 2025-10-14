Urbanistica Milano chiuso uno dei filoni dell’inchiesta | in 36 verso il processo I pm | Aree cedute a vile prezzo
Aree di Milano cedute “per di più al vile prezzo” e di fatto svendute. È stato chiuso, come riporta l’Ansa, uno dei filoni della indagine sull’urbanistica di Milano che ha portato la procura di Milano a a ipotizzare una “incontrollata espansione edilizia”. Sono 36 le persone che rischiano il processo come emerge dall’ultimo avviso di conclusione indagini, da poco notificato, per accuse che vanno dall’ abuso edilizio alla lottizzazione abusiva e ai falsi e con al centro le Residenze Lac, complesso immobiliare con vista lago e ai bordi del Parco delle Cave, per cui la Cassazione la scorsa estate ha confermato il sequestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Gianni Barbacetto. Giuliano Palma · Tutta Mia La Città. CONTRO MILANO anche a Bologna. Urbanistica, "mostri urbani", indagini, città privata, città pubblica. Vi aspetto! @paperfirsteditore @librerie.coopambasciatori - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, dieci processi sull’urbanistica. Ad #Ancona interlocuzioni sul trasferimento del centro direzionale ANAS SpA. La rassegna stampa Dai Territori con le principali notizie locali su #rigenerazioneurbana e #infrastrutture - X Vai su X
Inchiesta Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: “Non dimostrato il patto corruttivo” - Sono state rese note le motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale del Riesame a revocare la misura degli arresti domiciliari ad Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione ... Come scrive tg24.sky.it
Urbanistica Milano, chiusa l’inchiesta sul progetto “The Nest”: dieci indagati per lottizzazione abusiva e falso - La Procura di Milano ha chiuso le indagini a carico di dieci persone, tra cui tre funzionari e dirigenti del Comune e un ex presidente della Commissione paesaggio, in uno dei tanti fascicoli aperti ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Inchiesta sull'urbanistica, la procura di Milano pronta al ricorso in Cassazione - Inchiesta sull'urbanistica, la procura di Milano pronta al ricorso in Cassazione Il Tribunale del Riesame ha bocciato parte delle accuse alla base di uno dei filoni dell'indagine. rainews.it scrive