Urbanistica Milano chiuso uno dei filoni dell’inchiesta | in 36 verso il processo I pm | Aree cedute a vile prezzo

Aree di Milano cedute “per di più al vile prezzo” e di fatto svendute. È stato chiuso, come riporta l’Ansa, uno dei filoni della indagine sull’urbanistica di Milano che ha portato la procura di Milano a a ipotizzare una “incontrollata espansione edilizia”. Sono 36 le persone che rischiano il processo come emerge dall’ultimo avviso di conclusione indagini, da poco notificato, per accuse che vanno dall’ abuso edilizio alla lottizzazione abusiva e ai falsi e con al centro le Residenze Lac, complesso immobiliare con vista lago e ai bordi del Parco delle Cave, per cui la Cassazione la scorsa estate ha confermato il sequestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

