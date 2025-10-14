urbania ma che impresa

Passo falso della K Sport in casa contro il Trodica che però rimane saldamente in vetta alla classifica e della Fermignanese, vittoria importante invece quella ottenuta dall’Urbania (in casa) e dall’Urbino (in trasferta). La sesta giornata ha partorito sei vittorie (4 casalinghe) e 20 reti. La sconfitta del Chiesanuova a Urbania potrebbe costare la panchina a mister Roberto Mobili, ieri si ‘vociferava’ un interessamento per Gastone Mariotti. La prima sconfitta della stagione è commentata dal diesse della K Sport Ettore Mariotti: "Partita non una delle migliori, abbiamo affrontato una squadra tosta che sicuramente sarà una delle protagoniste fino alla fine di questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

