Uomo armato di pistola semina il panico in strada | era evaso dai domiciliari
Paura a Stornara, dove un uomo del posto è evaso dai domiciliari armato di una pistola clandestina. L'uomo, di 58 anni, è stato subito rintracciato in strada dai carabinieri nel frattempo allertati da diverse chiamate giunte al 112 da parte di cittadini preoccupati per la presenza di un uomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Un agente della sorveglianza del palazzo presidenziale di Nairobi è stato ucciso questa mattina in un attacco da parte di un uomo armato di lancia portato da un uomo che, secondo quanto trapela dalle prime indagini, avrebbe dichiarato di essere stato "ma
Tentata rapina all'Eurospin di via Napoli: uomo armato bloccato dalla polizia #bari
Paura a Ciampino: "C'è un uomo armato". Trattative con i carabinieri - Secondo quanto appreso al momento da Roma Today, il soggetto si trova in giardino ed è da solo in casa.
Lucca, rissa alle giostre: uomo armato di machete semina il panico - Una domenica sera che a Lucca doveva essere piacevole ha riservato momenti di paura, per lo scoppio di una rissa.
Foggia, panico in centro: uomo armato di spranga semina il terrore tra i passanti - Bloccato dai cittadini in attesa della polizia, nessuno è rimasto ferito Questa mattina in centro a ...