Uomo armato di pistola semina il panico in strada | era evaso dai domiciliari

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Stornara, dove un uomo del posto è evaso dai domiciliari armato di una pistola clandestina. L'uomo, di 58 anni, è stato subito rintracciato in strada dai carabinieri nel frattempo allertati da diverse chiamate giunte al 112 da parte di cittadini preoccupati per la presenza di un uomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

