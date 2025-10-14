Uomini e Donne Sara Gaudenzi fa il colpaccio | abbandona Flavio e diventa nuova tronista

La corteggiatrice romana ha giocato le sue carte e ha vinto: dopo aver criticato Flavio, Sara conquista il trono classico e diventa protagonista assoluta della puntata. La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un colpo di scena: durante il trono classico, Maria De Filippi ha annunciato l'ingresso di una nuova tronista: Sara Gaudenzi, fino ad oggi corteggiatrice di Flavio Ubirti. Con la romana, ad oggi sono tre i tronisti di questa edizione del dating show. Autoeliminazione? Più che altro promozione a tronista Nel corso della puntata, Sara ha espresso nuovamente la sua delusione nei confronti di Flavio, definendolo privo di carattere e dichiarando di non voler più continuare a corteggiarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi fa il colpaccio: abbandona Flavio e diventa nuova tronista

