Uomini e Donne Sara Gaudenzi è la nuova tronista | la proposta di Maria De Filippi | Video Witty Tv

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne 2025, Flavio è uscito in esterna anche con Sara. La corteggiatrice in studio fa un discorso profondo sull’amore e sulla consapevolezza di se che la spinge ad eliminarsi. Maria De Filippi però le tende la mano offrendole di sedersi sul trono come nuova tronista. Sara Guadenzi tronista, la proposta di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sara dopo l’ultima esterna con il tronista Flavio a Uomini e Donne, una volta arrivata in studio, precisa: “ l’ho visto più chiaro, un pò diverso, più sciolto, ma la sensazione che a me rimane tutte le volte che lo vedo e tutte le volte che lo vedo con le altre è che non gli piaccio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è la nuova tronista: la proposta di Maria De Filippi | Video Witty Tv

