Uomini e Donne l' opinione della puntata | Sara Gaudenzi ottiene il trono colpo di scena di Maria De Filippi!

Oggi, martedì 14 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: con un inaspettato colpo di scena, Sara Gaudenzi diventa tronista!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi ottiene il trono, colpo di scena di Maria De Filippi!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Tra Mario e Valeria c’è stato un bacio!” #UominieDonne - X Vai su X

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 13/10/25 - Chi ha letto le mie opinioni sulle ultime puntate di Uomini e Donne sa bene c ... Scrive isaechia.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le esterne in amicizia di Mario Lenti, così il cavaliere sfrutta Gemma! (VIDEO) - Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 13 ottobre, con una nuova puntata: Mario Lenti ha capito fin troppo bene come sfruttare le debolezze di Gemma Galgani e ha ideato un nuovo format, le este ... Riporta msn.com

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/10/25 - Vi ricordate quando qualche giorno fa, al momento della presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, avevo detto che avrei preso C ... isaechia.it scrive