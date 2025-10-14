Uomini e Donne Gianmarco Steri sotto accusa dopo la rottura con Cristina Ferrara | la sua reazione

Gianmarco Steri torna a far parlare di sé dopo la fine della relazione con Cristina Ferrara, conosciuta a Uomini e Donne. L’ex tronista romano, oggi molto seguito sui social, ha condiviso alcuni scatti dal suo viaggio a Dubai, accompagnati da una riflessione che ha subito acceso il dibattito online. Le sue parole, infatti, sono state interpretate da molti come una frecciatina velata alla sua ex compagna, e nel giro di poche ore la polemica è esplosa, complice anche una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. News Uomini e Donne: il discusso viaggio di Gianmarco Steri. Nei giorni scorsi Gianmarco Steri ha pubblicato su Instagram alcune foto del suo soggiorno a Dubai, scrivendo: “ Un viaggio di lavoro che si è trasformato in un mix di momenti unici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri sotto accusa dopo la rottura con Cristina Ferrara: la sua reazione

News recenti che potrebbero piacerti

“Tra Mario e Valeria c’è stato un bacio!” #UominieDonne Vai su X

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Gianmarco Steri a Dubai: l'ex tronista elude il gossip ma i fan lo criticano - Gianmarco Steri fugge dal gossip che lo ha travolto nelle ultime settimane. Riporta msn.com

Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, il like della mamma fa sognare i fann - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno messo fine alla loro relazione dopo otto mesi dalla scelta a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Si legge su quilink.it

Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..." - L'ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara, ha deciso di togliere il filler alle labbra: ecco come ha motivato la sua decisione! Come scrive msn.com