Uomini e Donne chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?

(Adnkronos) – Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, martedì 14 ottobre, Maria De Filippi ha proposto il trono alla 27enne. Fino ad oggi, Sara aveva partecipato al dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Flavio Ubirti. Tuttavia, al termine di una nuova esterna col tronista, la ragazza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Ogni giorno, con dedizione e coraggio silenzioso, le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine garantiscono la tutela delle comunità. La missione di ogni operatore in servizio di radiomobile, volante o unità di soccorso è rispondere alle richieste di intervento c - facebook.com Vai su Facebook

Il confronto tra Barbara e Ruggiero, le conoscenze di Mario e la reazione di Gemma! Per rivedere la puntata di oggi cliccate QUI #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi? - Nella puntata di oggi, martedì 14 ottobre, Maria De Filippi ha proposto il trono alla 27enne. Lo riporta msn.com

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne/ Svolta dopo lite con Flavio: così conquista Maria - Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: Maria De Filippi le offre il trono dopo una lite con Flavio Ubirti. ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi: "Quando sono nata, mia madre mi ha chiamato 'Sara' perché significa principessa e mi voleva così" - "Quando sono nata, mia madre mi ha chiamato 'Sara' perché significa principessa e mi voleva così. Si legge su corrieredellumbria.it