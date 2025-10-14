Uomini e Donne anticipazioni | Jakub torna in studio ma non per Cristiana Gemma e Mario ai ferri corti

Movieplayer.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove dinamiche in studio: il ritorno di Jakub sconvolge il trono classico, mentre nel parterre over scoppia la lite tra Gemma e Mario. Oggi, martedì 14 ottobre, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. Le puntate registrate andranno in onda nelle prossime settimane, ma grazie alle anticipazioni diffuse da Fanpage è già possibile scoprire alcuni dettagli succosi su ciò che è accaduto in studio. La registrazione è stata caratterizzata da un intreccio di ritorni inaspettati, accesi scontri tra i protagonisti del parterre over e nuove dinamiche sentimentali nel trono classico, promettendo episodi ricchi di emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

uomini e donne anticipazioni jakub torna in studio ma non per cristiana gemma e mario ai ferri corti

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Jakub torna in studio ma non per Cristiana, Gemma e Mario ai ferri corti

Argomenti simili trattati di recente

uomini donne anticipazioni jakubUomini e Donne Anticipazioni Registrazione: Jakub abbandona, Mario sbugiarda Cinzia - Anticipazioni dall'ultima registrazione di Uomini e Donne: il corteggiatore Jakub si autoeliminerà e Mario Lenti solleverà molte polemiche! Lo riporta tuttosulgossip.it

uomini donne anticipazioni jakubJakub Bakkour, colpo di scena a Uomini e donne: torna per corteggiare Sara Gaudenzi/ La reazione di Cristiana - Dopo essersi eliminato, Jakub Bakkour è tornato a Uomini e Donne ma per corteggiare Sara Gaudenzi: la reazione di Cristiana Anania. Come scrive ilsussidiario.net

uomini donne anticipazioni jakubUomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Jakub si elimina, Mario Lenti suscita polemiche - Cosa è successo nelle registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute lunedì 13 ottobre 2025? Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Anticipazioni Jakub