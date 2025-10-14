Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 14 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 13 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata l’ennesima delusione per Gemma: il cavaliere Mario decide di interrompere la conoscenza in quanto la vede solo come un’amica. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. A centro studio il confronto tra i corteggiatori Federico e Jakub. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 14 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (14 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

