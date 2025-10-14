Un’occasione perduta per il centrosinistra | l’Irpinia scopre di non riconoscersi più nel campo largo

C’è un titolo che dice più di mille analisi: “Un’occasione perduta”. Così l’associazione Controvento — il laboratorio politico della sinistra avellinese — ha voluto battezzare la propria assemblea pubblica, convocata alla vigilia delle elezioni regionali in Campania. E mai titolo fu più onesto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

