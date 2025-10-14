L e donne soffrono di depressione quasi il doppio degli uomini, e spesso con sintomi differenti: maggiore stanchezza, aumento di peso, alterazioni del sonno e disturbi metabolici. Secondo un nuovo studio, condotto dal QIMR Berghofer Medical Research Institute in Australia e pubblicato su Nature Communications, la risposta è nel DNA: le donne hanno un rischio genetico significativamente più alto di sviluppare la depressione. Depressione post partum: il vero e il falso. guarda le foto Leggi anche › Lettere alla psicologa. Quel senso di inadeguatezza che ci rovina la vita Il più grande studio sulle differenze di genere nella depressione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uno studio su larga scala svela varianti genetiche femminili che aumentano il rischio delle donne di soffrirne