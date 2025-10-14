Uno scommettitore che si è giocato un milione e mezzo fa causa al bookmaker | Dovevate impedirmelo

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lee Gibson ha intentato una causa storica al colosso britannico delle scommesse Betfair, chiedendo che gli venga restituito quasi completamente l'importo milionario che si è giocato e perso in una decina di anni: il bookmaker non poteva non sapere che lui era un "giocatore problematico", per questo lo avrebbe dovuto fermare in tempo, "proteggendolo da se stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

