Uno scommettitore che si è giocato un milione e mezzo fa causa al bookmaker | Dovevate impedirmelo
Lee Gibson ha intentato una causa storica al colosso britannico delle scommesse Betfair, chiedendo che gli venga restituito quasi completamente l'importo milionario che si è giocato e perso in una decina di anni: il bookmaker non poteva non sapere che lui era un "giocatore problematico", per questo lo avrebbe dovuto fermare in tempo, "proteggendolo da se stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
“Mi chiamo Gianluigi Buffon, ho giocato a calcio fino a quarantacinque anni, ventotto di professionismo, dove credo di essermi lanciato a terra miliardi di volte. So come e quando cadere. Come rialzarmi, invece, me l’ha insegnato la vita.” Cadere, rialzarsi, cad - facebook.com Vai su Facebook
Abrashi scommette su #Asllani: "Ho giocato tanto con lui. Ha qualcosa di speciale perché..." - X Vai su X
Uno scommettitore che si è giocato un milione e mezzo fa causa al bookmaker: “Dovevate impedirmelo” - Lee Gibson ha intentato una causa storica al colosso britannico delle scommesse Betfair, chiedendo che gli venga restituito quasi completamente l'importo ... Scrive fanpage.it