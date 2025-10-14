Universitari e salute mentale Dalla mappa del disagio gli interventi di sostegno
Disturbi d’ansia, depressione, consumo problematico di alcol e sostanze, ritiro sociale. I dati degli studi internazionali parlano chiaro: tra gli studenti universitari, la salute mentale è una priorità emergente. Il 35% ha sperimentato almeno un disturbo mentale nel corso della vita, il 31% negli ultimi dodici mesi. Il suicidio è oggi la seconda causa di morte in questa fascia d’età. Numeri che impongono una riflessione seria e che richiedono risposte coordinate, scientificamente fondate, sostenibili. E in Italia mancano ancora dati solidi sulla popolazione universitaria. Da questo vuoto di conoscenza è partito lo scorso anno il progetto Health Mode On, una rete nazionale di università e istituti di alta formazione coordinata dall’ Università di Pavia, riunita ieri e oggi in aula Foscolo per un importante evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
